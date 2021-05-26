В МИД назвали инцидент с самолетом «Белавиа» вопиющим фактом и воздушным пиратством

В МИД заявили, что "Белавиа" в принципе ничего не нарушала. Фото: Сергей ГАПОН

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 26 мая летевший по маршруту Минск - Барселона самолет «Белавиа» не пустили в воздушное пространство Польши. Борт был вынужден, сделать несколько кругов над Брестской областью, а затем вернуться в аэропорт вылета.

Вот как прокомментировали БелТА в МИД сложившуюся ситуацию.

Пресс-секретарь дипведомства назвал произошедшее «вопиющим фактом и безнравственным поступком».

- Честно говоря, уже практически воздушное пиратство, - возмутился Анатолий Глаз.

И добавил, что в тот момент, когда взлетал из Минска самолет в Барселону ограничительных мер Испании не было, а Франция, по его словам, закрыла небо уже во время полета. Он подчеркнул, что заранее никто не предупреждал, а борт был вынужден летать по кругу.

- Просто поражает холодное игнорирование интересов находящихся на борту людей, их безопасности. Они-то в чем виноваты?! Если случится внештатная ситуация, лица, принимавшие такое решение понесут ответственность? - задал представитель дипведомства ряд вопросов без ответа.

А кроме того, заметил, что большинство пассажиров самолета - это граждане Евросоюза, которые не смогли добраться до места назначения.

- Францию и остальных эти «незначительные» проблемы своих соотечественников и, тем более, граждан Беларуси, не сильно заботят, - резюмировал Глаз.

Еще он вспомнил, что каждый год в Испанию по оздоровительным программам прилетали рейсами «Белавиа» около 1000 детей. И высказал предположение, что французское правительство готово принести в жертву и их интересы.

Говоря о международном праве, Анатолий Глаз заметил, что инцидент с самолетом «Белавиа» 26 мая прямо нарушает статью 87 Чикагской конвенции, устанавливающую, что принятие ограничительных мер в отношении авиапредприятий возможно только по решению Совета ИКАО.

- Насколько нам известно, никаких подобных решений Совет не принимал, - пояснил пресс-секретарь МИДа.

А резюмируя, заступился за «Белавиа», подчеркнул, что компания является коммерческим авиаперевозчиком, в принципе ничего не нарушала и «к политической истерии вокруг недавнего рейса «Райан Эйр» не имеет никакого отношения».

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