Стало известно, за что Путин извинился перед Лукашенко

Путин, по словам Лукашенко, высказал сожаление о том, что обсуждал Беларусь с Байденом без его на это разрешения. Фото: пресс-служба Кремля.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что 26 мая Александр Лукашенко предложил Джо Байдену и Владимиру Путины приехать в Беларусь, чтобы обсудить ситуацию в стране.

Вероятность такой темы на предстоящих переговорах президентов США и России в Женеве 16 июня, озвучила пресс-служба Белого дома.

Правда, в связи с этим, Александр Лукашенко высказал уверенность, что Владимир Путин поддержит белорусские власти. Здесь же он заявил, что ему уже также известно то, что может российский лидер сказать президенту США насчет ситуации в Беларуси.

- Я знаю, что он по телефону ему говорил, и Байдену пришлось оправдываться, - пояснил Лукашенко.

И также заявил, что после телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина, который состоялся более месяца назад, президент России позвонил ему и не только поделился содержанием переговоров, но и попросил прощение за то, «что без разрешения обсуждал Беларусь».

- В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: «Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал». Поэтому пусть поговорят о Беларуси, хоть будет знать, где она расположена, - процитировала БелТА президента.

А часто ли вообще извинялся Путин?

Как писали «РИА Новости» в 2020-ом году Владимиру Путину пришлось извиниться за инцидент с представителем МИД Марией Захаровой, которая в Facebook опубликовала фотоколлаж, оскорбивший президента Сербии.

Кроме того Путин просил прощение за жертв «Норд-Оста», в 2018 году извинялся перед олимпийцами, в 2016 году перед работниками рыбокомбината, которые жили в нищенских условиях из-за невыплаты зарплат. А еще в 2007 году перед Меркель за собаку: во время переговоров в Сочи канцлер испугалась президентского лабрадора Кони. И из-за других инцидентов, связанных более не с ним а со сложившимися обстоятельствами или происшествиями.

В тоже время запомнилось извинение Лукашенко перед Путиным. В 2018-ом году он извинился за публичный спор по нефтегазовому вопросу.

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