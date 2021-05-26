В ГПК сказали, что делать иностранцам, застрявшим в Беларуси из-за отмены рейсов

Иностранцы не могут вылететь из Беларуси из-за запрета на белорусское воздушное пространство. Фото: Оксана БРОВАЧ

В пресс-службе Государственного пограничного комитета сообщили о поступающих обращениях от иностранцев, которые не знают, как покинуть Беларусь и вернуться к себе домой.

Сообщается, что обращения от иностранцев приходят в ГПК и территориальные органы погранслужбы.

- Поступает значительное количество обращений от иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Беларуси, - уточнили в пресс-службе.

Но в тоже время подчеркнули, что помочь с решением проблемы они не могут. Причина в том, что данные вопросы «находятся вне компетенции» пограничных служб.

Иностранцам в ГПК порекомендовали обращаться в диппредставительства или консульские учреждения своих стран. Дипломаты будут находить решение данных проблем, связанных с «запретом на белорусское небо».

Ранее в МИД Беларуси заявили, что 26 мая в самолете «Белавиа», который летел в Барселону, а в итоге не вылетел из страны, большинство пассажиров были жителями ЕС. И подчеркнули, что люди не смогли вылететь, но «Францию и остальных эти «незначительные» проблемы своих соотечественников не сильно заботят».

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