Еще дожди, но днем увидим +23: погода в Беларуси на 28 и 29 мая

Май в Беларуси заканчивается дождливой погодой. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, какой будет погода в Беларуси в четверг, 27 мая. В этот день синоптики обещают кратковременные дожди, а местами и грозы.

Увы, похожая погода ожидается белорусов и в последующие дни, 28 и 29 мая, информирует ресурс meteoinfo.by. Прогноз за окном будут определять неустойчивые воздушные массы и атмосферные фронты.

В пятницу, 28 мая, ночью дожди будут только в некоторых регионах, а днем задождит уже по всей стране. Грозы возможны в отдельных регионах, но в основном осадки будут кратковременными. В ночные часы и утром - туманы, а температура от +7 в северо-западных районах, до +15 в юго-восточных. Днем будет значительно теплее: средняя температура +16…+12 градусов, а местами и до почти летних +23 тепла.

В субботу, 29 мая, дожди повторятся. Основной объем суточных осадков: дожди и грозы прольются в дневные часы, ночью дожди вероятны только местами. Ночью температура опуститься до +6 градусов, теплее всего после захода солнца будет по западу до +15. Днем в субботу будет прохладнее, чем накануне: в среднем около +14…+19 выше ноля, но местами и до +21 градуса.

В последние выходные мая, похоже, на пикник или прогулку зонтик все же стоит прихватить.

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