«Меня убивают 25 лет», - заявил Лукашенко и назвал Беларусь своим ребенком

Лукашенко назвал Беларусь своим ребенком. Фото: БелТА

Вечером в среду государственные телеканалы опубликовали телеверсию выступления Александра Лукашенко в белорусском парламенте 26 мая. Стало известно, о чем еще он говорил депутатам.

- Меня убивают 25 лет. Особенно после всех выборов. Это ж было всегда. Просто об этом не говорили, - заявил Александр Лукашенко. - Потом перешли еще и на детей. Потом тренд был не то что замочить, а взять в заложники детей. Постоянно это все было.

Лукашенко акцентировал внимание депутатов, комментируя свой декрет №2, который предполагает введение режима чрезвычайного положения на территории страны в случае гибели главы государства:

- Они поняли, кто главная тут фигура. Как они говорят, на ком все держится: вот он рухнет, а потом все полетит (...) Я должен был сохранить своего ребенка - Беларусь.

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