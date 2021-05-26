Море - всё? Что означает для туризма запрет полетов в Евросоюз белорусским компаниям

Туроператоры не исключают, что белорусский туристический рынок вернется к ситуации девяностых годов, когда все полеты - только через Россию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на саммите ЕС запретили белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Пока нет официального подтвержденного запрета на полеты для белорусских перевозчиков, но уже 26 мая самолет «Белавиа» не смог выполнить рейс Минск- Барселона.

В Республиканском Союзе Туристических Организаций (РСТО) предположили последствия такого решения для туристов и турбизнеса, но подчеркнули - прогноз может быть нестабильным.

Так подчеркивается, что решения Саммита ЕС все еще не вступили в силу, но может быть утверждено уже 27 мая на уровне министров. Неофициальные источники сообщают, что в этом случает, запрет может вступить в силу с 19 июня. Однако, как показывают последние дни, ситуация вокруг воздушного пространства Беларуси накаляется: рейсы отменены, сообщение приостановлено…

Что это означает для белорусского турбизнеса?

- Прогнозы могут быть крайне нестабильны. Но уже ясно, что будет с регулярной перевозкой. Это видно на примере отмененных рейсов в Вильнюс, Лондон и Париж, - прокомментировали в РСТО.

Но коснется ли запрет на полеты также и чартерных перевозок или курортных направлений? Сейчас в Беларуси идут активные продажи по направлениям: Турция, Египет, Албания, Черногория, Тунис, Болгария, Греция. Активно на основе регулярных перевозок турагентства Беларуси продают ОАЭ, Кипр и Грузию.

НА 25 мая все запланированные чартеры еще осуществлялись, но прогнозы на будущее никто не дает.

- Кулуарно обсуждается полетная карта чартерных маршрутов. Часть из них транзитом проходит по территории ЕС - Албания, Черногория, Болгария, Греция, Тунис, - добавили в союзе турорганизаций.

Россия не закрывает для белорусских полетов небо и предпосылок для этого нет - только в этом уверены туроператоры. Фото: Олег ЗОЛОТО

Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. Но, по информации РСТО, оставила возможность транзитных полетов для белорусских авиакомпаний. Если это направление закроется полностью, то в Турцию и Египет придется лететь, делая крюк через Россию.

- Сама вероятность такого транзита не очевидна - ведь Россия не летает ни в Египет, ни в Турцию, - заметили в РСТО.

И, похоже, единственное в чем сейчас консолидаторы белорусских чартерных рейсов уверены, так это в том, что Россия не закрывает для белорусских полетов небо, и нет предпосылок, что она так поступит.

Отдых 2021 для белорусов: море - всё?

В целом туроператоры отмечали ранее, что продажи туров во все открытые страны на белорусском рынке идут очень хорошо. Турпакеты в Турцию проданы до конца июня. Первый рейс на Крит, по информации «АэроБелСервис» - должен состоятся 12 июня и продан полностью. Блестяще продаются туры в Албанию и Черногорию.

- Что теперь будет? Пока невозможно делать прогнозы. Могут появиться новости, которые развернут ситуацию на 180 градусов. Возможно, через месяц белорусский туристический рынок вернется к ситуации девяностых годов прошлого века, когда большинство перелетов белорусы осуществляли через аэропорты Москвы. Все может быть. Сейчас белорусский турбизнес работает в режиме реального времени и сегодняшнего дня, планируя «решать проблемы по мере их поступления», добавляя, что с подобными вызовами еще не сталкивались, хотя в 2020 году тоже было несладко! - подвели к выводам на сайте РСТО.

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