Новая сенсация: 26 мая британцы отобрали три очка у сборной Беларуси на ЧМ по хоккею

Сборная Беларуси уступила британцам. Фото: hockey.by

В четвертом матче на ЧМ 2021 в Риге 26 мая сборная Беларуси сыграла с Великобританией. Перед стартом игры Михаил Захаров снова внес некоторые изменения в составе. В заявку на игру попали дебютанты элиты Илья Соловьев и Данила Климович, а ворота занял Дэнни Тэйлор.

Первый период прошел в равной борьбе. Хотя британцы в целом играли более грамотно и остро в атаке. Соперники часто использовали дальние броски для давления на Тэйлора. Уже на 14 минуте Лиам Кирк точным броском открывает счет в игре. После этого сборная Великобритании стала чувствовать себя увернеее на льду.

Во втором периоде на 29 минуте Владислав Кодола сравнивает счет в игре. Для нападающего Северсталя этот гол стал первым за сборную Беларуси. Дальше наши игроки не смогли сыграть безошибочно, оставляли много пространства для соперника. Ошибкой наших воспользовался Бэн Дэвис, который в падении забросил шайбу. На этом британцы не остановились. К концу второго периода Лиам Кирк оформляет дубль.Тэйлор оказался бессилен. Беларусь проигрывает со счетом 1-3.

На третий период белорусы вышли заряженными, чтобы как-то попытаться перевернуть ход игры. Но соперники продемонстрировали организованную игру как в защите, так и в атаке. На 49 минуте Майк Хэммонд совершает разгром 1- 4. Спустя пару минут Джэфф Платт сокращает счет в игре. Ближе к концу игры белорусы стали активно играть на половине соперников. За 2 минуты до окончания матча Шейн Принс делает счет 3-4. На большее нашим игрокам не хватило. Таким образом сборная Беларуси уступила аутсайдеру турнира. Для Великобритании эта победа является первой в основное время на чемпионате мира за 59 лет.

Следующий матч национальная команда сыграет в пятницу со сборной Дании (начало матча 20:15).