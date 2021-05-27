Фотофакт: Суперлуние могли наблюдать белорусы в ночь на 27 мая

Суперлуние могли наблюдать белорусы в ночь на 27 мая Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси в ночь с 26 на 27 мая можно было наблюдать суперлуние. Оно уже второе в этом году. Первое было 26 апреля.

Спутник Земли оказался наиболее близко к ней. Хотя погода была пасмурная, в просветах между тучами можно наблюдать яркую Луну.

В просветах между тучами можно наблюдать яркую Луну Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Добавим, что суперлуние – это такое астрономическое явление, когда совпадает максимальное приближение Луны к Земле и полнолуния. Спутник нашей планеты оказался на расстоянии в 357 615 км от нее. Луна казалась больше обычных размеров. Диаметр ее увеличился почти на 15%, а яркость – на 30%.

Также можно будет увидеть клубничную Луну 24 июня. Это будет последнее суперлуние в этой тройке.

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