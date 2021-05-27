Словакия запретила полеты самолетов «Белавиа» в своем воздушном пространстве
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Словакия стала очередной страной, которая запретила полеты в своем воздушном пространстве и использование своих аэродромов самолетам белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом сообщил накануне на своей странице в Twitter министр иностранных дел страны Иван Корчок.
– Словакия, выполняя решение руководства Евросоюза, запрещает полеты над своим воздушным пространством и использование аэропортов [республики самолетами] «Белавиа». Это однозначный ответ на недопустимые действия и нарушение [международных] правил белорусским режимом, – сказал глава МИД.
Напомним, что на саммите Евросоюза 24 мая принято решение запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза. Также европейским перевозчикам посоветовали отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси.
Это произошло после инцидента с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. В результате был задержан летевший на этом лайнере белорусский блогер и журналист Роман Протасевич, а также его девушка София Сапега.
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