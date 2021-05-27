Air France отменила рейс в Москву из-за проблем с облетом Беларуси. Фото: pixabay

Авиакомпания Air France отменила рейс из Парижа в Москву в связи с тем, что российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Беларуси. Об этом сообщили в авиакомпании.

В частности, там рассказали, что 26 мая отменили рейс AF1154 по техническим причинам, «связанным с облетом белорусского воздушного пространства, что требует нового одобрения от российских властей для входа на их территорию». В авиакомпании добавили, что обратный рейс AF1155 также отменен. В Air France предложили пассажирам изменить дату вылета или вернуть стоимость билета, передает ТАСС.

Тем временем агентство Reuters сообщило, что авиаперевозчик намерен выполнить рейс в четверг, 27 мая, но ждет одобрения российской стороной маршрута в обход Беларуси.

Напомним, что европейские страны после инцидента с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске запретили белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и использовать его воздушное пространство, а также рекомендовали своим перевозчикам избегать полетов над республикой.

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Там пояснили, что «это однозначный ответ на недопустимые действия и нарушение международных правил белорусским режимом» (подробности).

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