В Бресте двое ходили по магазинам со странной квадратной монетой и писали жалобы, даже когда продавцы соглашались ее принять

Такую монету показывали мужчина и женщина продавцам брестских магазинов, а потом устраивали скандал, что ее не принимают к оплате. Фото: "Заря".

Необычное дело рассматривал недавно суд Ленинского района Бреста. Мужчина и женщина подали несколько исков к магазинам за то, что их отказались обслуживать, когда они хотели расплатиться квадратной монетой. Историю, которая началась еще осенью 2020 года, рассказывает газета «Заря».

Первый раз с квадратной монетой и ее владельцами брестские продавцы столкнулись в сентябре 2020 года. В небольшой продовольственный магазин зашли мужчина и женщина, набрали в корзину продуктов и подошли к кассе, заранее приготовив телефоны, чтобы снимать свое общение с кассиром. Для расчета подали прямоугольную металлическую пластинку, на обеих сторонах которой было что-то изображено. Кассир не поняла, что это такое, проконсультировалась с коллегой, та тоже не определила металлический прямоугольник как деньги. Покупатели потребовали жалобную книгу.

«Я посетила ваш магазин с целью приобретения продуктов питания для себя и детей. На кассе при расчете я предъявила монету НБ РБ номиналом 20 руб. («Палеалітычная Венера. Касцёнкі”). Однако два кассира и зав. магазином в категоричной форме отказали мне в расчете. Пояснив, что это не деньги… Я считаю, что были нарушены мои права как потребителя. Прошу Вас возместить мне моральный вред в размере 600 бел. руб.», - написала покупательница в жалобной книге.

Через несколько дней женщина принесла в суд заявление, где описала, как из-за того, что памятную монету не приняли к оплате, ее ребенок остался голодным, домашние высказали ей недовольство, а у самой женщины разболелась голова. В иске она требовала компенсацию все в те же 600 рублей.

После этого иски посыпались как из ведра. Несколько заявлений написал мужчина, несколько – женщина. Брестские продавцы уже были наслышаны о странной парочке со странной пластинкой. Но даже в тех магазинах, где «Палеолитическую Венеру» опознавали и соглашались принять к оплате, мужчина и женщина монету не отдавали и все равно писали жалобы на то, что их отказались обслужить, а потом обращались в суд.

Суд Ленинского района Бреста решил в иске Галины о защите прав потребителей к продовольственному магазину и сети цветочных торговых точек отказать, пишет «Заря». С нее еще взыскали 450 рублей в пользу сети цветочных магазинов – за оплату юридической помощи и пошлину в доход государства – 174 рубля. Судья решил, что женщина злоупотребила правами потребителя. Юристы между собой называют такие действия, когда потребитель предъявляет необоснованные требования и претензии, «потребительским экстремизмом». На конец мая назначено рассмотрение шести исков мужчины к разным магазинам все из-за той же монеты, пишет издание.

БУДЬ В КУРСЕ

В каталоге Национального банка Республики Беларусь несколько сотен памятных монет. Они имеют различную форму, различное достоинство, выполнены из различных сплавов. Хотя монеты обязательны к приему как платежное средство по нарицательной стоимости, основное их предназначение – коллекционирование. Если кто-то пытается расплатиться памятной монетой, продавец или кассир имеют право и обязаны проверить ее подлинность .