В минский аэропорт, судя по информации «Досье», оно пришло почти через полчаса после того, как диспетчер сообщил пилотам о возможном минировании борта. Фото: pixabay

Предполагаемая копия электронного письма, которое было отправлено 23 мая «представителем ХАМАС» в минский аэропорт и предупреждало о «минировании» самолета, опубликовано в Интернете. Ее удалось получить и проанализировать некоммерческому центру «Досье» Михаила Ходорковского совместно с изданиями The Daily Beast и Der Spiegel.

Из опубликованного письма следует, что белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 24 минуты раньше, чем сами получили сообщение о взрывном устройстве.

Предполагаемая копия электронного письма, отправленного «представителем ХАМАС» в минский аэропорт, опубликована в Интернете. Фото: dossier.center

В частности, на момент, когда белорусская сторона уведомила экипаж о возможной угрозе взрыва – в 12.33 23 мая, письмо от «террористов» – в 12.25 – получили только «литовские аэропорты». Греческое управление гражданской авиации заявило, что в афинский аэропорт письмо с угрозой о бомбе не приходило. В минский аэропорт, судя по информации «Досье», оно пришло в 12.57, то есть почти спустя полчаса после того, как белорусские диспетчеры сообщили пилотам о минировании.

Напомним, что власти Беларуси заявили, что письмо с сообщением о готовящемся взрыве на борту самолета Ryanair отправили представители радикальной группировки ХАМАС. Однако представители ХАМАС сразу же опровергли сообщения о своей причастности к этому и осудили Минск за вовлечение Палестины и Израиля в задержание Романа Протасевича. После этого Александр Лукашенко выступил в парламенте и заявил, что письмо было отправлено из Швейцарии одновременно в Афины, Вильнюс и Минск.

– Потому что в это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС, не ХАМАС – это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение, – заявил накануне Лукашенко.

Европейские страны после инцидента с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске запретили белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и использовать его воздушное пространство, а также рекомендовали своим перевозчикам избегать полетов над республикой.

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