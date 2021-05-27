В одном из магазинов Гродно продавали продукты, у которых срок годности истек еще в январе Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Магазин «Родны кут №18» Гродненского областного потребительского общества попал в список выборочной проверки Министерства антимонопольного регулирования и торговли и в итоге оказался временно закрыт. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Дело в том, что в магазине, расположенном на улице Кремко в Гродно, специалисты МАРТ выявили ряд нарушений законодательства о торговле, среди которых – несоблюдение ассортиментного перечня товаров, предложение к реализации 12 наименований «просроченных» товаров (срок годности (реализации) отдельных из них истек еще в январе 2021 года), а также отсутствие необходимой и достоверной информации о товарах.

Отмечается также, что юридическое лицо заранее было уведомлено министерством о проведении выборочной проверки, но в магазине не приняли соответствующих мер для устранения нарушений.

«На основании выявленных нарушений МАРТ выдано предписание о приостановлении работы торгового объекта с 27 мая по 1 июня текущего года», – сказано в сообщении МАРТ.

Читайте также:

Глава МАРТ Колтович рассказал о снижении цен на социально значимые товары

Он добавил, что уже за первые 23 дня марта получили снижение цен. Последние две недели – ноль, а за предыдущие две недели мы получили дефляцию, минус 0,2% (подробности).