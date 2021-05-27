Ученые подсчитали суперраспространителей COVID-19

Ученые подсчитали суперраспространителей ковида. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество суперраспространителей коронавируса подсчитали американские биологи. Как сообщает РИА Новости, исследования проводились на основе данных массового ПЦР-тестирования, проанализированы результаты более 72 тысяч проб. Определено, что 90 процентов вируса в популяции распространяют всего два процента инфицированных людей.

Тестирование проводилось среди студентов университета Колорадо в Боулдере. Несколько недель тестировались все студенты, которые живут в общежитиях университетсткого кампуса. Оказалось, что незначительное меньшинство людей распространяет подавляющее большинство вирионов.

"Остается неизвестным, являются ли они особыми людьми, способными нести чрезвычайно высокую вирусную нагрузку, или многие инфицированные проходят через короткий период времени с очень высокой вирусной нагрузкой. Независимо от механизма, тем не менее ясно, что в любой момент времени лишь небольшое количество людей является носителем подавляющего большинства вирионов", — цитирует агентство авторов исследования.

Уточняется, что результаты исследования относятся к «классическому» варианту коронавируса и могут быть иными, если будет изучаться распространение его новых штаммов.

Ранее сообщалось, что «суперраспространителями» ковида являются полные пожилые люди – это связано с особенностями организма.