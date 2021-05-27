Двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Славгороде

Двухлетний мальчик оперся о москитную сетку и выпал из окна четвертого этажа. Фото: Следственный комитет.

Следственный комитет проводит проверку по факту падения маленького ребенка из окна в Славгороде. Инцидент произошел 25 мая вечером, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Мама мальчика была в ванной, а старшая сестра открыла на кухне окно, чтобы позвать домой брата и сестру, которые гуляли во дворе. Окно девочка не закрыла и вышла из кухни. В это время двухлетний малыш подтянул к окну стул, залез на подоконник и, облокотившись о москитную сетку, выпал из окна.

Ребенок получил травмы, он в больнице. Медики оценивают его состояние как стабильное с положительной динамикой, сообщает СК.

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Нельзя оставлять детей без присмотра, особенно в комнате с открытым окном. Отодвигайте от окон все предметы мебели, по которым ребенок может залезть на подоконник. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят малышу самостоятельно открыть окно. Помните, что москитная сетка ненадежна, она не удержит ребенка от падения.

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На балконе залез на столик у открытого окна и выпал: 3-летний мальчик упал с четвертого этажа, он в тяжелом состоянии.