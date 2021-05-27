Ученые назвали причину образования тромбов из-за вакцин AstraZeneca и J&J

Ученые раскрыли загадку образования тромбов из-за вакцин AstraZeneca и J&J. Фото: pixabay

Механизм возникновения тромбоза у некоторых пациентов, кому сделали прививки от коронавируса вакцинами от AstraZeneca и Johnson & Johnson, выявили исследователи из Университета Гете во Франкфурте, пишет Financial Times.

По словам профессора Рольфа Маршалека, оба препарата используют аденовирусные векторы для доставки спайкового белка SARS-CoV-2 в организм. При этом он попадает не в цитозольную жидкость здоровой клетки, а в ядро. После этого части белка-шипа расщепляются и вызывают мутации, которые и приводят к образованию тромбов в одном случае на сто тысяч.

Ученый добавил, что вакцины, созданные на основе рибонуклеиновой кислоты вируса, в частности, от компаний Pfizer или Moderna, доставляют генетический материал в клеточную жидкость, что предотвращает опасные побочные действия.

Напомним, что сообщения о смертях пациентов от тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca появились в марте этого года. Первые случаи опасных осложнений после прививки были зарегистрированы в Австрии. Там у одного привившегося диагностировали множественный тромбоз, он умер спустя десять дней после вакцинации, другого госпитализировали с тромбоэмболией легочной артерии. Аналогичные случаи зафиксировали и в других странах.

Читайте также:

Подтверждена связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов

В Британии зарегистрировано 22 случая тромбоза сосудов головного мозга и восемь сообщений о других случаях тромбообразования после вакцинации (подробности).

Компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса

Препарат решили назвать по-другому на фоне отказа ряда стран от его использования (подробности).

Ученые назвали главную причину осложнений при коронавирусе

Причем длительные проблемы со здоровьем могут возникнуть даже у людей с легкой формой COVID-19 (подробности).