Международную группу автоворов задержали в Беларуси

В Беларуси задержали двоих автоворов из международной преступной группировки. Фото: Следственный комитет.

Вторую спецоперацию по изобличению фигурантов международной банды автоворов провели ГУБОПиК МВД Беларуси и немецкая полиция. Как сообщает Следственный комитет, на территории Беларуси задержали двоих участников международной группы автоворов.

Один из мужчин задержан в Калинковичах, второй в Мозыре. Они украли в Германии мотоцикл и квадроцикл, перевезли их по подложным документам в Беларусь. Похищенное и оргтехнику, которая использовалась для поделки документов, нашли в одном из домов на Гомельщине.

Оба задержанных в ИВС, решается вопрос об их экстрадиции. Каждый из них уже имел неприятности с законом и привлекался к уголовной ответственности.

С сентября прошлого года в Австрии и Германии с поличным задержали 11 членов преступного сообщества, информирует ГУБОПиК. Все они из Гомельской области.

Ранее сообщалось, что в Бранденбурге с поличным поймали троих белорусов, когда они похищали автомобиль. Один из них на украденной машине протаранил полицейский кордон, его ловили с помощью вертолета и служебных собак. Задержанные – жители Калинковичей, в Германии они украли 20 машин общей стоимостью более миллиона евро. ПОДРОБНОСТИ.