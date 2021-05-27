«Белавиа» вынужденно отменила рейсы в восемь стран Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» в связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран вынужден отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по нескольким направлениям. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Там также опубликован полный список, куда отменила рейсы «Белавиа»:

Варшава;

Милан;

Амстердам;

Рим;

Франкфурт;

Берлин;

Мюнхен;

Ганновер;

Вена;

Брюссель;

Барселона;

Калининград.

«Пассажиры могут изменить дату вылета билета или вернуть полную стоимость без штрафов в течение года с момента приобретения для неиспользованных и частично использованных авиабилетов. Для оформления возврата необходимо обратиться по месту покупки билетов», – говорится в сообщении «Белавиа».

Напомним, что европейские страны после инцидента с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске запретили белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и использовать его воздушное пространство, а также рекомендовали своим перевозчикам избегать полетов над республикой.

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