«Белавиа» вынужденно отменила рейсы в восемь стран
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» в связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран вынужден отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по нескольким направлениям. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Там также опубликован полный список, куда отменила рейсы «Белавиа»:
Варшава;
Милан;
Амстердам;
Рим;
Франкфурт;
Берлин;
Мюнхен;
Ганновер;
Вена;
Брюссель;
Барселона;
Калининград.
«Пассажиры могут изменить дату вылета билета или вернуть полную стоимость без штрафов в течение года с момента приобретения для неиспользованных и частично использованных авиабилетов. Для оформления возврата необходимо обратиться по месту покупки билетов», – говорится в сообщении «Белавиа».
Напомним, что европейские страны после инцидента с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске запретили белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и использовать его воздушное пространство, а также рекомендовали своим перевозчикам избегать полетов над республикой.
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