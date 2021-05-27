Захарова: Москва делает все возможное, чтобы права задержанной в Минске Софьи Сапеги соблюдались

Захарова заявила, что Москва делает все возможное для того, чтобы права задержанной Софьи Сапеги были соблюдены. Фото: ТАСС

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва делает все возможное, чтобы права задержанной в Минске Софьи Сапеги соблюдались. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Эхо Москвы».

- Мы прилагаем все усилия для того, чтобы права задержанной в Минске гражданки России Софьи Сапеги были соблюдены, - отметила Захарова.

Она также добавила, что не стоит делать поспешных выводов о причинах посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая, который летел из Афин в Вильнюс, на основании эмоций.

- У нас нет никаких прав действовать эмоционально. Мы действуем именно так, как это вытекает из правовых норм,- заявила пресс-секретарь МИД России.

По словам Захаровой, российский консул уже получил доступ к Софье Сапеге вскоре после завершения необходимых юрпроцедур со стороны Беларуси.

- Все дело в том, что там проходили юридические процедуры, в которых Сапега принимала участие. Консул приехал туда сразу же после того, как мы получили официальное уведомление от белорусской стороны, ожидая целый день, когда эти процедуры завершатся. А завершились они к вечеру. Тогда и была проведена встреча, - подчеркнула Захарова.

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