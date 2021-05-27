В Минске не состоится матч, где должны были сыграть звезды белорусского и европейского футбола. Фото: БелТА

В Минске на стадионе «Динамо» 5 июня не состоится матч, где должны были сыграть звезды белорусского и европейского футбола. Об этом сообщили на сайте Белорусской федерации футбола.

- Матч к 110-летию белорусского футбола, с участием известных белорусских и европейских футболистов, 5 июня на стадионе «Динамо» в Минске не состоится. Он перенесен на неопределенный срок. Дальнейшая информация по данному матчу будет опубликована позднее, - написано в сообщении.

Причина переноса пока не сообщается.

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