В Полоцке пенсионер подарил центральной городской поликлинике кардиограф

В Полоцке пенсионер подарил поликлинике новое оборудование. Фото: Полоцкий вестник.

В Полоцке центральная городская поликлиника получила подарок. Местный житель, пенсионер и ветеран труда Федор Спирченок подарил медучреждению электрокардиограф. Об этом рассказывает «Полоцкий вестник».

Федор Петрович решил помочь здравоохранению потому, что в условиях пандемии на медиков падает колоссальная нагрузка. Какой именно аппарат приобрести, посоветовался заранее с главным врачом Полоцкой ЦРБ. На кардиограф пенсионер потратил свои сбережения. Как пишет издание, сам мужчина сейчас переживает непростую жизненную ситуацию, но решил распорядиться своими накоплениями именно так.

Федор Спирченок подарил поликлинике новый современный портативный компьютеризированный электрокардиограф Smart-6. Этот аппарат позволяет создавать базу данных пациентов, при необходимости – передавать информацию по каналам связи, у него есть много других преимуществ, объяснили медики.

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