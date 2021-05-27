Глава Евросовета: Процесс реализации санкций против Беларуси был запущен

Глава Евросовета заявил, что процесс реализации санкций в отношении Беларуси был запущен. Фото: pixabay.com

Глава Европейского совета Шарль Мишель в четверг, 27 мая, заявил, что процесс реализации санкций в отношении Беларуси был запущен. Его слова приводит агентство ТАСС.

- Процесс реализации санкций в отношении Беларуси был запущен. Вопрос секторальных санкций будет проанализирован соответствующими структурами. Пока слишком рано говорить о конкретном секторе, - заявил Шарль Мишель.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на саммите Европейского союза было принято решение запретить белорусском авиакомпаниям полеты в ЕС. Важно отметить, что решения, которые были приняты на саммите ЕС, пока еще не вступают в силу. Они должны быть согласованы и утверждены в Совете Евросоюза на уровне министров.

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