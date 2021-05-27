Минздрав: В минской средней школе №66 были зарегистрированы четыре случая острой кишечной инфекции у учеников начальных классов

В Минздраве сообщили, что в средней школе №66 Минска были зарегистрированы четыре случая острой кишечной инфекции у учеников начальных классов
Фото: Надежда БУТОВИЧ
В Министерстве здравоохранения заявили, что в минской средней школе №66 были зарегистрированы четыре случая острой кишечной инфекции у учеников начальных классов. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.
- В средней школе №66 Минска были зарегистрированы четыре случая острой кишечной инфекции у учеников начальных классов. Они были доставлены в больницу. Состояние детей стабильное. Они получают необходимую терапию, - прокомментировали в Минздраве.
В ведомстве отметили, что специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска провели эпидемиологическое расследование, организовали лабораторный контроль – отбор продуктов, смывов, а также обследование персонала.
По данным Минздрава, в четверг, 27 мая, проводится заключительная дезинфекция силами Городского центра дезинфекции и стерилизации.
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