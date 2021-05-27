Лукашенко и Путин на встрече в Сочи могут обсудить ситуацию с задержанием Софьи Сапеги Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на встрече в Сочи 28 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят ситуацию с задержанием граждански России Софьи Сапеги. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Думаю, что президент Беларуси все-таки проинформирует президента России об инциденте с самолетом Ryanair. Скорее всего, будет затрагиваться вопрос, который связан с задержанием гражданки России Софьи Сапеги. На данный момент она находится в следственном изоляторе в Минске, - прокомментировал Песков.

Он добавил, что в основном тема предстоящей встречи будет экономическая.

- На встрече продолжится обсуждение различных тем, которые связаны с экономикой, - отметил пресс-секретарь президента России.

По словам Дмитрия Пескова, российская сторона де-юре может поднять вопрос о переводе Софьи Сапеги из Беларуси в Россию.

- Российская сторона де-юре может поднять вопрос о переводе Софьи Сапеги из Беларуси в Россию. В любом случае, мы будем делать все необходимое для защиты прав гражданки России. Она (зашита прав) может осуществляться в самых разных форматах, учитывая особый характер наших отношений, - подчеркнул Песков.

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