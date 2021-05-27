Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 мая 2021 года: 1216 новых случаев COVID-19 и 10 смертей за сутки

Актуальная статистика о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Она была опубликована в телеграм-канале ведомства.

На 27 мая в стране зарегистрировано 390 203 случая COVID-19. Прирост за сутки – 1216 новых случаев.

После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 380 677 пациентов (+1412 за сутки)

«За время распространения коронавирусной инфекции скончались 2811 человек (+10 смертей за сутки). Те же, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», — пояснили в Минздраве.

За все время в Беларуси провели 6 миллионов 268 тысяч 554 теста. За последние сутки – 18 854.

В Минздраве также отметили, что уже более 475,9 тысяч белорусов получили первую дозу вакцины от коронавируса, а более 292,3 тысяч человек – прошли полный курс вакцинации.

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