Леонид Кравчук: Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу, будет найдено новое место

Постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук. Фото: Drop of Light/Shutterstock/FOTODOM.

Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу, будет найдено новое место, заявил председатель контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

- У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения - минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку, - сказал он.

По словам Кравчука, Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь - к ОБСЕ.

Постпред украинской делегации также считает, что последние события вокруг Белоруссии после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair могут негативно повлиять на обстановку в Донбассе.

- Такая ситуации в Беларуси может негативно повлиять на процессы, которые происходят в середине Украины и в Донбассе. Мы будем теперь внимательно следить за ситуацией на границе не только с Россией, но и с Беларусью, - отметил Кравчук.