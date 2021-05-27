Чемпионат Европы по велотреку, который должен был пройти в Минске с 23 по 27 июня, отменили. Фото: БелТА

Чемпионат Европы по велотреку, который должен был пройти в Минске с 23 по 27 июня, отменен. Решение было принято на экстренном заседании правления Европейского союза велосипедистов.

Данное решение обусловлено «сложившейся международной ситуацией».

Ранее стало известно о том, что сборные Германии, Нидерландов и Великобритании отказались ехать в Минск на чемпионат Европы по велоспорту на треке.

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