Дмитрий Песков прокомментировал слова Лукашенко об извинениях Путина. Фото: ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Александра Лукашенко об извинениях Владимира Путина. Он назвал извинения «фигурой речи» и «политической корректностью». Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Я бы так сказал: это политическая дипломатическая корректность, - сказал Песков.

Он также уточнил, что обсуждение третьих стран и их лидеров «не совсем принято в международной практике». И добавил, что прозвучавшие слова президента России в разговоре с президентом Беларуси являются «скорее фигурой речи».

- По этой причине не стоит данные слова воспринимать как непосредственные извинения. Но президент России весьма корректен. Он посчитал необходимым проинформировать своего белорусского коллегу о том, что данная проблематика затрагивалась, - отметил Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь президента России не стал приводить каких-либо конкретных цитат из разговора Владимира Путина с Александром Лукашенко.

- Цитат нет. Вы знаете, что это касается двусторонних контактов президента один на один. Мы никогда не приводим какие-либо дословные выдержки, - заявил Песков.

Как отметил Песков, президент России постоянно информирует своего белорусского коллегу о контактах, которые имели место быть.

Напомним, что накануне Александр Лукашенко заявил, что после телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина, состоявшегося более месяца назад, президент России позвонил ему и не только рассказал о содержании переговоров, но также попросил прощения за то, «что без разрешения обсуждал Беларусь».

- В этом плане Владимир Путин поступил очень порядочно. Он потом мне позвонил, извинялся, что без разрешения Беларусь обсуждал, - сказал Лукашенко.

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