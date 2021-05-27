В Беларуси еще один телеграм-канал признали экстремистским. Фото: pixabay.com

Телеграм-канал «Островец для жизни» был признан в Беларуси экстремистским. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Гродненской области.

- Материалы, размещенные в телеграм-канале, проанализировала прокуратура Островецкого района. У них содержатся призывы к экстремистской деятельности, в том числе к блокированию движения на дорогах, хулиганским действиям, актам вандализма, сопротивлению сотрудникам милиции, а также уничтожению и повреждению их имущества. Были выявлены комментарии с угрозами в адрес правоохранителей и госслужащих, членов их семей, - написано в сообщении.

Отмечается, что администрация телеграм-канала мер к предотвращению публикаций экстремистской направленности не предпринимали. Доступ к информации мог получить любой желающий.

Прокурор Островецкого района обратился в суд с заявлением о признании информационной продукции телеграм-канала «Островец для жизни» экстремистскими материалами.

Суд Островецкого района удовлетворил заявление полностью и допустил немедленное исполнение принятого решения.

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