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Общество27 мая 2021 16:25

Страны G7 осудили «беспрецедентные действия Беларуси, предпринятые для задержания Протасевича»

G7 будет добиваться ответственности властей Беларуси за инцидент с самолетом Ryanair, в том числе через санкции
Григорий ГРИБОВ
Страны G7 осудили «беспрецедентные действия Беларуси, предпринятые для задержания Протасевича».

Страны G7 осудили «беспрецедентные действия Беларуси, предпринятые для задержания Протасевича».

Страны G7 осудили «беспрецедентные действия Беларуси, предпринятые для задержания Протасевича». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании. Главы МИД стран G7 призвали немедленно освободить Романа Протасевича, других журналистов и политических заключенных.

G7 будет добиваться ответственности властей Беларуси за инцидент с самолетом Ryanair, в том числе через санкции, также в «Большой семерке» призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) срочно обсудить инцидент с самолетом Ryanair.

Напомним, все началось с инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске – это случилось в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В авиакомпании Ryanair заявили о том, что указание сесть в Минске пилоту дал белорусский диспетчер. А глава авиакомпании заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ и назвал этот инцидент угоном самолета

Посадка самолета и дело Протасевича