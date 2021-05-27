Лавров призвал страны Запада прекратить демонизировать Беларусь из-за инцидента с самолетом Ryanair. Фото: ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны Запада прекратить демонизировать Беларусь по причине инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Его слова приводит агентство ТАСC.

- Хочу подтвердить, что Москва уже не раз официально заявляла. Мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу. С первых же минут власти Беларуси после случившегося заявили о своей готовности к транспарентности, открытому расследованию, приему соответствующих экспертов, а также к предоставлению всей информации и необходимых материалов, - заявил Лавров.

По его словам, западные страны, особенно это касается прибалтийских, ведут себя «по дипломатическим меркам неприлично».

- Наши западные коллеги, в частности это касается прибалтийских стран, ведут себя по дипломатическим меркам неприлично. Собственно, и по человеческим меркам тоже. Сразу же громогласно объявили о санкциях, так же громогласно требуют проведения международного расследования и игнорируют тот факт, что это с белорусской стороны было предложено сразу же. Подобные манеры проявляются у многих наших западных коллег далеко не только по этому поводу, - сказал Лавров.

Напомним, что 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске. На борту находился блогер Роман Протасевич. Он был задержан.

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