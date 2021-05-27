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Общество27 мая 2021 16:56

Лавров призвал страны Запада прекратить демонизировать Беларусь из-за инцидента с самолетом Ryanair

Глава МИД России добавил, что западные страны игнорируют тот факт, что власти Беларуси сразу же предложили провести независимое международное расследование
Инна КОРСАК
Лавров призвал страны Запада прекратить демонизировать Беларусь из-за инцидента с самолетом Ryanair. Фото: ТАСС

Лавров призвал страны Запада прекратить демонизировать Беларусь из-за инцидента с самолетом Ryanair. Фото: ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны Запада прекратить демонизировать Беларусь по причине инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Его слова приводит агентство ТАСC.

- Хочу подтвердить, что Москва уже не раз официально заявляла. Мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу. С первых же минут власти Беларуси после случившегося заявили о своей готовности к транспарентности, открытому расследованию, приему соответствующих экспертов, а также к предоставлению всей информации и необходимых материалов, - заявил Лавров.

По его словам, западные страны, особенно это касается прибалтийских, ведут себя «по дипломатическим меркам неприлично».

- Наши западные коллеги, в частности это касается прибалтийских стран, ведут себя по дипломатическим меркам неприлично. Собственно, и по человеческим меркам тоже. Сразу же громогласно объявили о санкциях, так же громогласно требуют проведения международного расследования и игнорируют тот факт, что это с белорусской стороны было предложено сразу же. Подобные манеры проявляются у многих наших западных коллег далеко не только по этому поводу, - сказал Лавров.

Напомним, что 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске. На борту находился блогер Роман Протасевич. Он был задержан.

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