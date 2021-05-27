О людях, работе и пейзажах: посольство Италии открыло в Минске фотовыставку

Посольство Италии открыло в Минске фотовыставку

В Национальной библиотеке Беларуси 27 мая открыли выставку «Италии. От Алинари до мастеров современной фотографии», которую организовали посольство Итальянской Республики в Беларуси и Национальная библиотека.

- 126 фотографий 75 фотографов займут свои места в галереях библиотеки «Атриум» и «Лабиринт» и расскажут зрителям о красоте и разнообразии Италии, ее пейзажах, креативности и людях. А название выставки «Италии...» - намеренно во множественном числе - представляет наглядное свидетельство того, как происходила эволюция, и подчеркивает многочисленность этой страны, разнообразной, сложной, одновременно древней и всегда актуальной, наполненной традициями и инновациями, с сильной региональной идентичностью от севера до юга, - рассказали «КП» организаторы.

Экспозицию составляют три части - «пейзажи», «работа» и «лица». Это фотографии из ателье, пикториализм, концептуализм, хроника и художественное фото. Это интересный путь, который начинается с братьев Алинары и огромного мира вокруг них, включает в себя различные коллекции и архивы, чтобы через великих мастеров фотографии ХХ и ХХІ веков прийти к самым современным экспериментам.

Проект начинает свое путешествие из Минска - выставка будет работать здесь до 27 июня. А затем экспозиция отправится в Санкт-Петербург и другие дипломатические представительства Италии.