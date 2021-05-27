Маляваныча - белорусского актера Ждановича уволили из театра по статье

Александр Жданович не теряет чувства юмора и готовится к выписке. Фото: из личного архива А. Ждановича.

О том, что белорусский актер Александр Жданович широко известный по своему персонажу Маляваныча из «Калыханкi» покинул стены родного театра, сообщила «Народная воля».

Уточняется, что день увольнения Александра Ждановича из Национального академического драмтеатра имени Максима Горького - 26 мая.

Напомним, известный актер, осенью 2020-го года за участие в акции протеста получил 9 суток ареста. После этого Ждановича продолжил активно вести соцсети, публикуя посты насчет итогов президентских выборов и ситуации в стране. «Народная воля» сообщила, что на столе директора театра были распечатки скриншотов всех постов Маляваныча.

Вот как увольнение артиста Ждановича прокомментировал сам руководитель театра. По словам Эдуарда Герасимовича, он боролся за Маляваныча как мог: «предлагал ему и пятое, и двадцатое - например, увольнение по соглашению сторон». Однако Александр Жданович на «сделки» не пошел.

- Александр решил избрать путь увольнения именно в такой непререкаемой форме - по статье 47, за утрату доверия со стороны нанимателя. Наверное, это ему для чего-то надо. - заявил Герасимович.

Еще он уточнил, что увольнение Маляваныча произошло по статье из-за нарушения им «Кодекса чести», принятого в театре.

- Он призывал к открытому выступлению против власти в соцсетях. В общем, перебрал со своими полномочиями, - подытожил Герасимович.

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