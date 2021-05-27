До 12 лет заключения. Стало известно, в чем подозревают Софью Сапегу

Стало известно, в чем подозревают Софью Сапегу Фото: СОЦСЕТИ

Стало известно, что инкриминируют россиянке Софье Сапеге, задержанной в Минске после скандальной посадки рейса Ryanair 23 мая. Как стало известно 27 мая BBC, девушку подозревают по уголовной статье 130 в «возбуждении расовой, национальной, религиозной или иной социальной ненависти или вражды». Судя по всему, это связано с видео, на котором Софья признается, что была редактором Телеграм-канала, название которого запрещено называть, - публикующего личные данные белорусских силовиков, судей, чиновников. Если 23-летнюю Софью обвинят по этой статье и будут судить, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Официальной информации о статусе задержанной россиянки и о том, фигурантом какого дела она является, до сих пор нет. Известно, что она находится в СИЗО КГБ.

Также сообщается о других статьях, по которым могут подозревать Софью, в том числе - организация массовых беспорядков. Здесь максимальный срок - до 15 лет заключения.

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