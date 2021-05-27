В отношении Романа Протасевича возбудили еще одно уголовное дело, но уже не в Беларуси

В отношение Романа Протасевича возбудили уголовное дело в непризнанной ЛНР. Фото: сто-кадр | YouTube "вДудь"

В пресс-службе Генпрокуратуры непризнанной Луганской Наргодной Республики (ЛНР) сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Романа Протасевича. Генеральная прокуратура ЛНР также на своем сайте опубликовала фото Протасевича в военной форме и сообщила о том, что в отношении 26-летнего активиста возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 244, частям 1 и 2 статьи 439, и статьи 440 Уголовного кодекса непризнанной ЛНР

В пресс-службе подробнее уточнили, что летом 2014-го года Протасевич добровольно вступил в ряды организации «Азов», признанной террористической и запрещенной в Луганской Народной Республике.

И затем с лета 2014-го по зиму 2015-го года, был активным участником формирования, замкомандира связи, принимал учасие в боевых действия на территории Донбасса. Также его обвиняют в обстреле из тяжелого вооружения населенных пунктов непризнанной Донецкой Народной Республики.

Генпрокуратура непризнанной ЛНР заявила, что Протасевич был активистов в группировке "Азов". Фото: gplnr.su

- Что повлекло гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры, - заявили в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее в интервью Юрию Дудю осенью 2020-го года Роман Протасевич сам рассказывал о том, что он был на Майдане и «не только на Майдане».

- Что ты там делал? - спросил активиста российский журналист.

- Я приезжал посмотреть, как все действительно работает, как это выглядит. И просто было интересно, когда такие события под боком - буквально на расстоянии одной ночи на поезде. И там все совсем иначе, - сказал он о событиях на Майдане.

Протасевич сказал, что провел в Украине около недели.

- Мне потом «Беркут» разбил голову, и мне пришлось ехать тогда в Минск - возвращаться.

В интервью Дудю Протасевич говорил, что находился в зоне АТО, как журналист-фрилансер. Фото: gplnr.su

Он подчеркнул, что ездил, как наблюдатель - «посмотреть».

- Я не участвовал в каких-то столкновениях, не кидал коктейли (Молотова - Прим), камни или так далее, - пояснил он.

Также Протасевич сообщил, что год снимал в зоне АТО, как журналист-фрилансер. В этот период у него были ранения.

- Я все эти года делал журналистскую работу - абсолютно, - подчеркнул он.

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