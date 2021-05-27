В Червенском районе дикий кабан убил егеря - он записал момент нападения на видео

В Червенском районе дикий кабан убил егеря Фото: Архив "КП"

Трагедия произошла вечером 26 мая в Червенской районе: в лесу коллеги нашли тело 43-летнего егеря с множественными ранами. Прибывшая следственно-оперативная группа нашла мобильный телефон погибшего и поняла, что стало причиной гибели егеря.

Мужчина ушел в лес по рабочим вопросам и пропал. Поэтому его стали искать. Последнее видео в телефоне егеря - дикий кабан. Судя по всему, мужчина заметил животное в лесу и решил заснять его. На фоне слышел лай собаки. Зверь был вдалеке в чаще, среди завалов залитого водой леса. Однако неожиданно кабан напал на егеря. Тот начал убегать. После этого видео оборвалось.

- По факту гибели мужчины проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в Следственном комитете Беларуси и добавили, что все обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.

По словам специалистов, дикие кабаны могут быть очень агрессивны к человеку, когда воспринимают его как угрозу своему потомству.