СМИ: в Минске едой из столовой отравились не только школьники, но малыши и воспитательница детского сада

Родители минских школьников и детсадовцев говорят о массовом отравлении детей. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» публиковала официальное заявление Минздрава о том, что в Минске в средней школе №66 были зарегистрированы четыре случая острой кишечной инфекции среди учеников начальных классов. На 27 мая сообщалось, что дети находятся в больнице, их состояние стабильное.

Ресурс Sputnik связался с родителями школьников, которые сказали, что случаев отравления больше, и не только среди младшеклассников, но и среди детей из близлежащего детского сада.

- В родительском чате мамы насчитали 15 первоклассников, у которых появились симптомы отравления после вчерашнего завтрака и обеда в школьной столовой. Родители говорили о том, что у детей были рвота, диарея и повышенная температура, - сообщает СМИ.

Также сообщили родители и о случаях отравления в детсаду неподалеку от этой школы - ясли-сад №71. Об этом журналистам рассказал отец 6-летней девочки. По его словам, практически вся группа слегла с отравлением, в том числе и одна из воспитательниц.

- Дочке стало плохо сразу после детсада. Потом мы узнали, что у всей группы те же симптомы. Сегодня в группу пришли только 5 детей, воспитательница ушла на больничный, - пояснил минчанин Виталий.

Из-за инцидента с отравлением в детском саду отменили выпускной.

Родители обратились к врачу, в поликлинике девочке поставил диагноз «ротавирусная инфекция».

Комментарий в школе получить не удалось. А в детсаду одна из сотрудниц сказала, что о массовом отравлении она не слышала.

Напомним, похожий инцидент с отравлением в одной из школ Минска случился в ноябре 2020-го года. Тогда сразу были госпитализированы 16 детей.

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