Пандемия идет на спад: сказал Головченко премьеру Казахстана, обсуждая восстановление авиасообщения и поставки нефти

Белорусский премьер-министр говорил с коллегой из Казахстана о нефти, авиасообщении и пандемии. Фото: БелТА.

Белорусский премьер-министр встретился с премьер-министром Казахстана и поднял вопрос восстановления авиасообщения между странами в контексте спада пандемии коронавируса, пишет БелТА.

Также Роман Головченко обсудил с Аскаром Маминым двустороннее сотрудничество Беларуси и Казахстана, заявил, что Беларусь заинтересована в поставках нефти из Казахстана.

Говоря о перспективах белорусско-казахстанского сотрудничества в области поставок нефти и нефтепродуктов, Головченко подчеркнул, что ему хочется «узнать позицию Казахстана».

- Если это вам интересно, мы готовы работать по этому направлению. Если по каким-то причинам есть необходимость отложить этот вопрос либо эта тема не представляет интерес для казахстанской стороны, то мы тоже готовы это решение обсудить, - подчеркнул он.

Кроме того, в переговорах была поднята тема возобновления авиасообщения. Напомним, восстановления авиаперелетов Алматы - Минск должно было произойти 31 мая. Однако на фоне скандала с посадкой рейса Ryanair в Минске Казахстан «заморозил» восстановление авиаперелетов, не объясняя причин.

В контексте авиасообщения белорусский премьер поднял тему пандемии коронавируса.

- Пандемия идет на спад. Положительное решение о восстановлении авиасообщения позволит повысить интенсивность и качество взаимодействия бизнеса. Все наши предложения направлены в Казахстан, - заключил Головченко.