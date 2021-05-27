Адвокат встретилась с Романом Протасевичем: «Он бодрый, позитивный и веселый»

Адвокат встретилась с Романом Протасевичем. Фото: esquire.ru

Адвокат, наконец-то, встретилась с Романом Протасевичем, а защитники Софии Сапеги снова не смогли увидеться с подзащитной 27 мая. Напомним, журналиста и блогера Протасевича и его подругу Сапегу сняли с рейса во время скандальной посадки в Минске самолета Ryanair. Это произошло 23 мая и с тех пор адвокаты заявляли, что их не допускали к задержанным.

По словам адвоката Инессы Оленской, у Протасевича «все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый, волноваться нечего». С защитницы взяли подписку о неразглашении, поэтому она не может сказать, где именно находится Протасевич и в каком статусе, передает БелаПАН.

Напомним, официально пока так и не сообщалось о том, что инкриминируют Сапеге. Но 27 мая стало известно, что ее могут обвинить по трем уголовным статьям и приговорить на срок до 15 лет колонии. А в отношении Протасевича возбудили еще одно уголовное дело, но уже не в Беларуси.