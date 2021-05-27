Названа вещь в гардеробе, которая любую женщину делает моложе

Худи немедленно внедряют в комплект "дозу молодости". Фото: Elle

В эфире «Модного приговора» стилист Эвелина Хромченко назвала вещь, которая омолодит любую женщину, пишет информагентство ФАН.

И этот «волшебный» предмет гардероба, по мнению Хромченко, - худи. Стилист объяснила, что сейчас худи надевают не только, создавая спортивный образ, но сочетают с легкими платьями и даже деловыми костюмами.

В правильном образе с худи уместно смотрятся даже каблуки. Фото: Elle

Худи - один из самых востребованных предметов гардероба у модниц любого возраста и статуса.

- Это тренд сезона, - заявила Хромченко, заметив, что худи модные в этом сезоне «очень гипертрофированно активны». - Могут быть короткими, удлиненными, яркими, серыми. Носятся с очень нарядной юбкой из перьев, а могут с обычными джинсами или шортами по-простому.

При всей своей «спортивной простоте» худи, по мнению стилиста, «немедленно внедряют в ваш комплект дозу молодости».

Образы с худи смотрятся очень свежо. Фото: Elle

Комплекты с худи перечислил и модный журнал Elle, предлагая такие образы с худи «на каждый день»:

- со спортивными брюками и пальто;

- с косухой и кедами;

- со строгим костюмом;

- с шелковой юбкой;

- с кожаными брюками;

- вместо платья;

- с каблуками и джинсовой курткой.

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