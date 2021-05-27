Анджелина Джоли обсудила ситуацию в Беларуси со Светланой Алексиевич

Анджелина Джоли высказала обеспокоенность ситуацией в Беларуси. Фото: Reuters

О том, что Анджелина Джоли со Светланой Алексиевич обсудила ситуацию в Беларуси, сообщила «Наша Нiва».

Разговор голливудской звезды и нобелевской лауреатки продлился около двух часов. Главной темой стала ситуацию в Беларуси. В разговоре фигурировали политзаключенные, звучали вопросы о том, как им возможно оказать поддержку.

- Также Анджелина Джоли выразила обеспокоенность по поводу давления на детский хоспис в Гродно. А Светлана Алексиевич, в свою очередь, рассказала о 17-летнем Никите Золотареве, осужденном на 5 лет колонии за участие в протестах, - сообщает ресурс.

Джоли говорила с Алексиевич около 2 часов. Фотоколлаж: nn.by

Также СМИ сообщали о том, что актриса и посол доброй воли ООН сказала, что на нее произвела огромное впечатление прочитанная недавно книга Алексиевич «У войны не женское лицо».

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