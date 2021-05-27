Анджелина Джоли обсудила ситуацию в Беларуси со Светланой Алексиевич

Анджелина Джоли высказала обеспокоенность ситуацией в Беларуси. Фото: Reuters
О том, что Анджелина Джоли со Светланой Алексиевич обсудила ситуацию в Беларуси, сообщила «Наша Нiва».
Разговор голливудской звезды и нобелевской лауреатки продлился около двух часов. Главной темой стала ситуацию в Беларуси. В разговоре фигурировали политзаключенные, звучали вопросы о том, как им возможно оказать поддержку.
- Также Анджелина Джоли выразила обеспокоенность по поводу давления на детский хоспис в Гродно. А Светлана Алексиевич, в свою очередь, рассказала о 17-летнем Никите Золотареве, осужденном на 5 лет колонии за участие в протестах, - сообщает ресурс.
Джоли говорила с Алексиевич около 2 часов. Фотоколлаж: nn.by
Также СМИ сообщали о том, что актриса и посол доброй воли ООН сказала, что на нее произвела огромное впечатление прочитанная недавно книга Алексиевич «У войны не женское лицо».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Звезда Голливуда Кортни Лав поддержала мисс Беларусь Ольгу Хижинкову. И произошло чудо!
Вдова Курта Кобейна посвятила теме белорусского протеста сразу несколько постов в своем инстаграме (подробности).
Светлана Алексиевич уехала из Беларуси в Германию. С чем это связано?
Нобелевская лауреат, со слов помощницы, поехала по личным делам, и к уголовному делу в отношении Координационного совета это не имеет отношения (подробности).
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич пишет книгу о событиях в Беларуси после президентских выборов 2020 года.
По мнению писательницы, белорусы на данный момент живут между двумя опасностями (подробности).