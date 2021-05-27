Беларусь предложила Мишустину разрешить рейсы в Сочи и Краснодар. Российский премьер ответил

Мишустин сделал ряд заявлений в Минске Фото: ТАСС

Накануне визита Александра Лукашенко в Москву российский премьер Михаил Мишустин 27 мая встретился с белорусским коллегой и сделал ряд заявлений.

- Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и поддерживаем позицию белорусских партнеров о необходимости провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей, - цитирует БелТА Мишустина.

В свою очередь, глава белорусского правительства Роман Головченко предложил увеличить число рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полетов «Белавиа» новые направления, в том числе, аэропорты курортных городов Сочи и Краснодара. Головченко заверил, что эпидемиологическая обстановка улучшается, проводится вакцинация, налажен выпуск российской вакцины в Беларуси.

Мишустин заявил, что решение о расширении транспортного сообщения с Беларусью не является политическим и полностью зависит от ситуации с пандемией. РФ готова наращивать транспортные связи с республикой при первой же возможности, передает слова российского премьера ТАСС.

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