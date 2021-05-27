Вот какая страна призвала НАТО смягчить реакцию на посадку самолета Ryanair в Минске. И это не Россия

Власти Турции призывали НАТО смягчить реакцию в отношении Беларуси. Фото: pixabay.com

О том, что власти Турции призвали НАТО смягчить реакцию на инцидент с самолетом Ryanair в Минске, сообщило ТАСС со ссылкой на информагентство Reuters.

Источники в дипслужбах Евросоюза сообщили: Анкара настаивает на том, что любые упоминания о поддержке новых санкций Запада в отношении Беларуси и призыв к освобождению политзаключенных были исключены из текста заявления Североатлантического альянса.

Источник считает, требования турецких властей о смягчении реакции связаны с тем, что Анкара стремиться сохранить связи с Москвой, да и поддержать экономическое сотрудничество с Беларусью через авиасообщение - ежедневные рейсы в Минск турецкой авиакомпанией Turkish Airlines.

При этом МИД Турции эту информацию пока не прокомментировал.

Но также Reuters сообщает со ссылкой на официального представителя НАТО, что удалось согласовать заявление Североатлантического совета по Беларуси «всеми 30 союзниками на основе консенсуса». Вдаваться в подробности пресс-служба не стала, объяснив, что обсуждения носят конфиденциальный характер.

Напомним, ранее в среду, 26 мая, в Североатлантическом совете решительно осудили посадку самолета Ryanair в Минске и призвали к срочному независимому расследованию инцидента. В НАТО заявляли, что события 23 мая стали «неприемлемым актом, серьезно нарушившим нормы, регулирующие гражданскую авиацию, и поставившим под угрозу жизнь пассажиров и экипажа».

Также Североатлантический совет публиковал документ в поддержку срочного независимого расследования инцидента и также «ответных мер, принятых союзниками».

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