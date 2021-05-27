Власти Минска: после отравления в школе №66 госпитализированы 6 детей, обращались к врачам - 8

После отравления детей в минской школе все масштабно проверяют и дезинфицируют, причины будут названы позже. Фото: pixabay.com.

В первой половине дня четверга, 27 мая, Минздрав по поводу отравления детей в 66-ой школе Минска сообщал о госпитализации 4 детей. Позже в пресс-службе Мингорисполкома уточнили информацию и сказали о том, что идет эпидрасследование.

Так власти Минска сообщили, что за медпомощью на 19.00 часов обратились восемь школьников. В детскую инфекционную больницу были госпитализированы шесть детей - у всех острая кишечная инфекция. После улучшения состояния двух детей выписали. Кроме того, еще два ребенка обращались в поликлиники после отравления.

По словам главного государственного санитарного врача Минска, в школе уже оперативно проведено эпидрасследование, организован лабораторный контроль качества готовых блюд и используемых продуктов и сырья для готовки, выполнена дезинфекция.

- Также лабораторно обследован персонал, определены необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия в школе. Городским центром дезинфекции и стерилизации проведена заключительная дезинфекция, - добавила Светлана Ермак.

Выводы о возможных причинах отравления детей будут получены после эпидрасследования и результатов из лаборатории.

Ранее СМИ со ссылкой на родителей сообщали, что эпизод с отравлением затронул и детский сад рядом со школой. Официальной информации насчет этого пока нет.

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