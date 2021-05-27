Минздрав сообщил, что первую прививку от COVID-19 получили уже почти 500 тысяч белорусов

Глава Минздрава заявил, что темп вакцинации против коронавируса в Беларуси будет ускоряться. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Количество вакцинированных от коронавируса белорусов превысило 294,3 тысячи человек. Именно столько белорусов прошли полный курс вакцинации, сообщил глава Минздрава.

Почти полтора раза больше человек на «половине пути»: более 491,2 тысячи добровольцев в Беларуси уже получили первую дозу вакцины от коронавируса. Однако Дмитрий Пиневич подчеркнул, что темп вакцинации будет ускоряться.

- Темпы вакцинации будут увеличиваться, поэтому мы достаточно позитивно смотрим на предстоящий период, - пояснил министр.

Также Пиневич сообщил, что в течение последнего месяца медики наблюдают в Беларуси стабилизацию заболеваемости «ковидом», а в последнюю неделю даже и снижение госпитализаций.

- Мы сейчас видим как минимум стабилизацию заболеваемости. Об этом говорим уже в течение месяца. Последняя неделя - легкое снижение числа госпитализаций, - подчеркнул глава ведомства.

На такую статистику, по его словам, влияет сезонный фактор и вакцинация.

Ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что пандемия пошла на спад.

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