По госТВ сообщили, что по Беларуси было задержано более 20 человек за оскорбления в адрес погибших летчиков в результате падения самолета Як-130

По гостелеканалу сообщили, что по всей Беларуси было задержано более 20 человек за оскорбления в адрес погибших летчиков в результате падения военного самолета Як-130. Фото: intex-press.by

По всей Беларуси было задержано более 20 человек за оскорбления в адрес погибших летчиков в результате падения военного самолета Як-130. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

- На данный момент в Беларуси было установлено более 20 человек, для которых подвиг героев послужит поводом для хайпа. Ничто не проходит бесследно даже в интернете: за каждое оскорбительное сообщение придется ответить по закону, - говорится в сообщении.

На телеканале также отметили, что задержанные, которые позволили себе оскорбительные комментарии в адрес погибших летчиков – постоянные участники протестного движения, а также подписчики деструктивных телеграм-каналов.

- Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 130 УК – Умышленные действия, которые направлены на возбуждение расовой, национальной либо иной социальной вражды или розни.

Напомним, что 19 мая, в среду, в Барановичах потерпел крушение военный самолет Як-130. В результате крушения погибли два пилота – Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко.

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