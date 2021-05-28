«Увидела Игоря и не поверила, что это он»: Дарье Лосик впервые за 336 дней разрешили встретиться с мужем

Дарье Лосик впервые за 336 дней разрешили встретиться с мужем. Фото: "Радыё Свабода"

В четверг, 27 мая, впервые за 336 дней, Игорь Лосик встретился со своей женой Дарьей в Гомельском СИЗО, куда его этапировали перед судом. Свидание продолжалось два часа.

- Я впервые увидела Игоря за все это время. Утром я не успела на первую партию, пошла во второй. Встреча длилась два часа – с 14 до 16. Я много раз просила о встрече, не могу даже точно сказать, сколько именно. Отказывали всегда, - приводит слова Дарьи «Радыё Свабода».

Она рассказала, что Игорь выглядит лучше, чем она думала.

- Игорь был без маски, мы разговаривали по телефону, между нами было стекло. Могу сказать, что эмоциональное состояние Игоря немного нестабильное. Но он был очень рад, что нам назначили свидание. Он не ожидал. Игорь много спрашивал о дочери. Я плакала, когда рассказывала о ней: как растет и что узнала, пока его не было. Все новости о дочери вызывали у Игоря слезы, - говорит супруга.

По словам Дарьи, в Гомеле лучше, чем в Жодино. И кормят лучше, и сокамерники лучше. Девушка очень надеется, что встреча даст Игорю сил.

- На протяжении встречи я около десятка раз сказала Игорь, что буду и дальше бороться за него, чего бы мне это не стоило. Муж просил передать всем большое спасибо, кто ему уже написал. Он старается отвечать всем, - отметила Дарья Лосик.

За время встречи она успела рассказать мужу и о последних новостях, в числе которых была и экстренная посадка в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

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