Стало известно, сколько женщин в Беларуси забеременели с помощью ЭКО в 2020 году

В 2020 году в результате ЭКО в Беларуси родилось около тысячи детей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве здравоохранения рассказали, сколько женщин в Беларуси родили в результате беременности, наступившей после ЭКО, в 2020 году.

За минувший год почти тысяча женщина стали матерями при помощи вспомогательных репродуктивных технологий, пишет БелТА со ссылкой на главного специалиста отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Татьяну Бурдь.

Специалист напомнила, что с 2020 года бездетным парам одна попытка ЭКО предоставляется бесплатно.

-В 2020 году в республике родился 82 971 ребенок, из них 214 детей с экстремально низкой массой тела. Родились 864 двойни и 14 троен, - озвучила общую статистику Татьяна Бурдь.

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