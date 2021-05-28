Международная организация гражданской авиации заявила о начале расследования инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Фото: ТАСС

Международная организация гражданской авиации заявила о начале расследования инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Совет принял решение о проведении расследования инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая с целью установления фактов случившегося и понимания того, имело ли место какое-либо нарушение каким-либо государством – членом ICAO международного авиационного права. В том числе, Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции), - написано в заявлении организации по итогам специального заседания.

Президент Совета международной организации гражданской авиации Сальваторе Шаккитано заявил, что секретариат организации должен установить все факты произошедшего. В связи с этим он также призвал все заинтересованные страны – члены ICAO к тесному сотрудничеству со следствием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава компании Ryanair заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ.

Также он назвал этот инцидент угоном самолета. (подробности)

Польша намерена запросить доступ к черным ящикам самолета Ryanair, который экстренно сел в Минске.

Заместитель министра иностранных дел Польши добавил, что польская сторона также намерена иметь доступ и к свидетелям, и к уликам во время проводимого расследования. (подробности)

ХАМАС не взял на себя ответственность за инцидент с самолетом Ryanair в Минске.

Ранее в Минтрансе Беларуси заявляли, что сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Ryanair поступило по электронной почте от ХАМАС. (подробности)