«Представилась сотрудницей известного онлайн-гипермаркета»: в Борисове у женщины со счета сняли 3500 рублей

в Борисове у женщины со счета сняли 3500 рублей. Фото: СК

В Следственном комитете рассказали, что в Борисове у 40-летней женщины со счет сняли 3500 рублей. Звонившая девушка представилась сотрудницей известного-гипермаркета. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

- В понедельник, 17 мая, 40-летней борисовчанке в приложении Viber позвонила девушка, которая представилась сотрудницей одного из известных онлайн-гипермаркетов. Она попросила подтвердить оплату доставки мобильного телефона. Женщина ответила, что не заказывала технику. «Сотрудница магазина» ответила, что свяжет ее со службой техподдержки. Женщине вновь перезвонила та же самая девушка, но уже с другого номера. Она попросила скачать на мобильный телефон приложение удаленного доступа к рабочему столу устройства, открыть его и продиктовать удаленный адрес и пароль, чтобы активировать приложение, - прокомментировали в СК.

В ведомстве добавили, что борисовчанка все так и сделала. После этого со счета пропали 3500 рублей.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 212 – Хищение денежных средств путем несанкционированного доступа к компьютерной информации с использованием компьютерной техники. Потерпевшая была допрошена, был осмотрен ее мобильный телефон, - отметили в Следственном комитете.

Проводятся дальнейшие действия, которые направлены на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Следователи в очередной раз призывают граждан быть внимательными и не устанавливать подозрительные приложения на свой телефон по просьбе неизвестных лиц.

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